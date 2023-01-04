شاهد بالصورة.. جامعة سودانية شهيرة تضع تسديدة اللاعب المغربي حكيمي أمام كرواتيا في المونديال ضمن أسئلة امتحان مادة الهندسة





تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بنسخة من امتحان أعده أستاذ بكلية الهندسة بجامعة سودانية شهيرة ومعروفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الامتحان الذي قامت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر نسخة منه تم إعداده لطلاب كلية الهندسة بجامعة كرري.

أستاذ المادة العقيد مهندس ياسر إبراهيم فاجأ طلابه بوضعه سؤال يطلب من خلاله تحديد سرعة الكرة التي أطلقها اللاعب المغربي أشرف حكيمي وأرتدت من العارضة خلال مباراة المغرب وكرواتيا في المونديال الأخير بقطر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وضع الأستاذ سؤال آخر يطلب فيه من الطلاب حساب سرعة وزمن اصطدام كرة حكيمي بعارضة المنتخب الكرواتي.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين