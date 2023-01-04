شاهد بالصورة.. بامتياز مع مرتبة الشرف.. الشاعرة والإعلامية نضال الحاج تتخرج من كلية الطب





احتفلت الإعلامية والشاعرة السودانية المعروفة نضال حسن الحاج من تخرجها من كلية الطب بإحدى الجامعات السودانية المعروفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية صورة الدكتورة نضال الحاج وهي في حفل تخجها.

وكتبت الشاعرة عن فرحة تخرجها من كلية الطب بامتياز مع مرتبة الشرف وفقاً لما نقلت عنها بعض الصفحات :

محبتي واحترامي لكل المهنئين بالتخرج ونبارك ليكم السمح يارب..

ياداب اول السكة والحمدلله..دعواتكم دائما وابدا…

للبسألوا تخرجت من بكالوريوس الطب والجراحة

مرتبة الشرف والحمدلله ختمت الدراسة بفضل الله ثم دعواتكم بتقدير ممتاز بمعدل 3.61

ربنا يجبر خواطركم يارب والنجاح قدامكم ووراكم..

الإخوة والزملاء في المجال الإعلامي شكرا لكم فردا فردا

كل الدكاترة الكانوا ضو في ظلمات جهلي شكرا لكم فردا فردا, أسرتي وكل اهلي الاتحملوا تقصيري وانشغالي شكرا بكل الحب .. كل الشعب السوداني شكرا شكرا …

محبتي التي تعلمون والحمدلله كثيرا .

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين