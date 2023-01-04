شاهد بالفديو.. من شدة فرحتها.. والدة عروس سودانية تصعد المسرح وتخطف “المايك” من المطرب عثمان بشة وتغني بدلاً عنه (عليكم الله نادو لي حنان)





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول بعد ساعات من نشره على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سيدة سودانية صعدت للمسرح الذي يغني فيه الفنان الشاب عثمان بشة وأخذت تغني بدلاً عنه.

ووفقاً لما أكدت ذات المواقع الناشرة فإن السيدة التي ظهرت تغني بدلاً عن الفنان أغنية (عليكم الله نادو لي حنان) هي والدة العروس وأقدمت على هذه الخطوة تعبيراً عن فرحتها بزواج إبنتها وحضور أهلها وأقرابها الذين تغنت بأسمائهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين