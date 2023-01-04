شاهد.. الفنانة هدى عربي تنشر صور حفلها الضجة الذي أحيته بتركيا وتسحر الأسافير بأناقتها وثوبها الفخم





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور حفلها الأخير الذي أحيته بدولة تركيا لأبناء الجالية السودانية هناك خلال احتفالات رأس السنة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت عربي خلال صور الحفل الذي قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب التقطت صور تذكارية مع أبناء الجالية السودانية بدولة تركيا من طلاب ومقيمين وأسر حضرت الحفل الضجة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أبهرت الفنانة الشهيرة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تفاعل مع الصور على نطاق واسع وتجاوز عدد المعجبين بالصور ال 6 ألف معجب.

تعليقات الرواد جاءت متغزلة في إطلالة وأناقة السلطانة وكان ثوبها الفخم محل اهتمام الجنس اللطيف من معجباتها اللاتي تغزلن فيه بشدة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين