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شاهد.. الفنانة هدى عربي تنشر صور حفلها الضجة الذي أحيته بتركيا وتسحر الأسافير بأناقتها وثوبها الفخم

2023/01/04
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور حفلها الأخير الذي أحيته بدولة تركيا لأبناء الجالية السودانية هناك خلال احتفالات رأس السنة.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت عربي خلال صور الحفل الذي قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب التقطت صور تذكارية مع أبناء الجالية السودانية بدولة تركيا من طلاب ومقيمين وأسر حضرت الحفل الضجة.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أبهرت الفنانة الشهيرة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تفاعل مع الصور على نطاق واسع وتجاوز عدد المعجبين بالصور ال 6 ألف معجب.

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تعليقات الرواد جاءت متغزلة في إطلالة وأناقة السلطانة وكان ثوبها الفخم محل اهتمام الجنس اللطيف من معجباتها اللاتي تغزلن فيه بشدة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/01/04