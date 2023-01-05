الإرصاد: درجات الحرارة تواصل إنخفاضها في جميع أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية ان تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضها التدريجي في جميع أنحاء البلاد. وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة سجلت ليوم امس كانت 37.0 م في مدينة أبو نعامة وادناها سجلت صباح اليوم في مدينة دنقلا حيث كانت 08.5 م. وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من شمال، أواسط وغرب البلاد. وأبانت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولاية البحر الأحمر. اهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد.

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