شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تثير الجدل وتعرض نفسها للانتقادات بعد ترديدها لأشهر أغنيات الهرم الفني عثمان حسين





أثارت الفنانة السودانية الشهيرة عشة الجبل ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الفنانة المثيرة للجدل مقطع فيديو على إحدى صفحاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت من خلاله وهي في بروفة فنية.

الجبلية قدمت خلال البروفة أغنية الفنان الكبير الراحل عثمان حسين (عيون الصيد) والتي تعد من أشهر أغنيات الهرم الراحل.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد عرضت الجبلية نفسها لإنتقادات حادة من قبل جمهور ومحبي الفنان عثمان حسين المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين نصحوها من خلال تعليقاتهم بالابتعاد عن أغنيات الهرم.

وكانت عشة الجبل قد كتبت على الفيديو الذي قامت بنشره (التحية والتقدير للراحل القامة عثمان حسين زارع الفرحة في قلوبنا وحبيت الاغنية بالذات وحيات عيون الصيد ألغارو من عينيك رايكم بيسعدني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين