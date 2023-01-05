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شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية حسناء تكشف خلال بث مباشر عن تسلقها حائط طوله 3 أمتار لحظة محاصرتهم من قبل الشرطة خلال إحدى التظاهرات وتصاب بالربكة بعد دخول والدها عليها

2023/01/05
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تعرضت فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء لموقف صعب وذلك بعد اقتحام والدها للغرفة التي كانت تبث من خلالها فيديو مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد حكت الفتاة لمتابعيها خلال بثها المباشر عن تعرضها لموقف صعب خلال إحدى التظاهرات.

وقالت في حديثها أنها قامت بتسلق حائط بلغ طولة حوالي 3 أمتار وهي ترتدي (إسكيرت) وذلك لحظة مداهمتهم من قبل قوات الشرطة.

الفتاة لم تستطيع إكمال حديثها وأصيبت بالربكة وذلك بعد دخول والدها للغرفة التي نقلت من خلالها “اللايف” وسط ضحكات وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/01/05