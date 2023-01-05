شاهد بالفيديو.. جميلة الفن السوداني تعلم إحدى صديقاتها الغناء وكيفية التعامل مع “المايك” خلال حفل حضره جمهور غفير وساخرون: (فنانة جديدة تحت التدريب)





حصد مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مئات التعليقات الساخرة وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الشابة نون عبد السلام وهي تغني في حفل جماهيري حضره جمهور غفير وفقاً لما أورد متداولوا المقطع.

الفنانة الملقبة بجميلة الغناء السوداني قامت بتشجيع إحدى صديقاتها والتي ظهرت وهي ترتدي أزياء ضيقة ومثيرة الغناء عبر “المايك” بعد صعودها معها أعلى المسرح.

حيث قامت الفنانة نون وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين بتعليم صديقتها الطريقة الصحيحة لوضع “المايك” حتى تخرج صوتها الحقيقي, وهو ما دفع الجمهور للسخرية من اللقطة قائلاً (فنانة جديدة تحت التدريب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين