مواطنون يطالبون بتسليح لجان المقاومة للتصدي لـ(9) طويلة





احتج عدد من مواطني حي الأزهري بالخرطوم جنوب من انتشار منسوبي عصابة (9) طويلة على امتداد الشارع المؤدي للسوق المركزي، وتجمع المواطنيين أمس بالطريق ذاته في وقفة احتجاجية وأعلنوا عن استعدادهم للمواجهة المسلحة مع منسوبي العصابة، وقال أحد المواطنيين الذين استطلعتهم (الجريدة) أن منسوبي تسع طويلة قد استهدفوا النساء على وجه الخصوص لسرقة حقايبهن ونخشى من تمددهم لاكثر من ذلك في حالة الصمت وغياب الحكومة، كاشفاً عن تحركات يقوم بها المواطنيين بالتنسيق مع لجان المقاومة لتسيير مسيرة احتجاجية لمباني محلية جبل اولياء للمطالبة بتسليح رجال المقاومة باحياءهم لمجابهة عصابات تسع طويلة ،وحماية المواطنيين لمواجهة موجة (الخطف والنشل) او ان يتم تعيين شرطة ارتكاز علي طول الطريق لضمان سلامة ارواح وممتلكات المواطنيين .