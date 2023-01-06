بدء صيانة وتأهيل عدد من المشارح بولاية الخرطوم





شرعت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري، في إعادة صيانة و تأهيل عدد من المشارح بولاية الخرطوم والتي شملت (أمبدة، بشائر وامدرمان).

وقالت الوزارة في توضيح صحفي أن عمليات التأهيل شملت توفير عدد من ثلاجات حفظ الجثث، وتهيئة صالات التشريح، وترتيب وضع الجثامين المتكدسة ووضعها في أكياس الموتي و تعريفها للإحتفاظ بها دون أن تحلل.

كما تضمن التأهيل، فرز جثامين الأطفال حديثي الولادة وتكفينهم، فضلا عن ترتيب المخازن ونظافة للصالات الخارجية، وصيانة المكيفات ومراجعة الإنارة ونظافة الصالات الخارجية وفتح المجاري الامر الذي انعكس على تحسن بيئة العمل بالمشارح التي بدا العمل بها بصورة كبيرة.

الجدير بالذكر أن عمليات إعادة تهيئة و تاهيل المشارح لا تتضمن نقل او تشريح او دفن للجثث حاليا.

سونا