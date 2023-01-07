“الحج والعمرة السعودية”: لا خاصية لتغيير باقة الحج





ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسار حول مدى إمكانية تغيير الباقة التي جرى الحجز عليها من أجل تأدية فريضة الحج.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه لا توجد خاصية تغيير الباقة المُتقدم لها، لكن يمكن إلغاء الحجز ثم إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المُتاحة من خلال موقعها وعبر تطبيق “نسك”.

وكانت الوزارة، قد أعلنت إتاحة سداد قيمة باقة الحج لموسم 1444هـ لحجاج الداخل كاملة، أو على 3 دفعات، بدلاً من دفعها مرة واحدة كما هو معمول به في السابق.

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