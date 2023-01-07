مذيعة تنصح المرأة: «إندهي على جوزك بـ أستاذ محمد.. محما دي اتلغت» وتثير موجة ضحك واسعة





قالت الإعلامية ياسمين عز، إن السيدة يجب أن تفخم زوجها حال مناداته داخل المنزل، موضحةً أن هذا الأمر كانت تتبعه الأجيال الأكبر سنًا قبل عقود.

وتساءلت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها لبرنامج «كلام الناس» المعروض عبر فضائية «MBC مصر»: «ليه بتنادي عليه محمد حاف؟ قولي له يا أستاذ محمد، مثلًا تقولي له أستاذ محمد تحب تشرب إيه؟ اسمعي مني تكسبي، قولي له اللقب ده».

أضافت: «يا محما دي لغوها.. (يا) أداة نداء تطلعي بيها، وتعلي بـ(أستاذ) للتفخيم، و(محمد) تنعيم شتوي».

أردفت «ياسمين»: «ليه نقول (يا) مش (أيها)؟ (يا) للقريب الحبيب، و(أيها) للبعيد الغريب».

كما انتقدت فكرة استعمال الزوج لـ«السَبَت»، بدعوى ضرورة محافظة الزوجة على تفخيم زوجها خارج المنزل.

أزمة الدولاب

تحدثت «ياسمين» كذلك على تقسيم دولاب ملابس وأغراض الزوجين داخل غرفة النوم، منتقدة استحواذ السيدة على أغرب الأرفف، بينما يتبقى للزوج الأرفف العليا فقط.

شرحت: «خد إنت يا غلبان الرف المهجور العالي وشب وصوابعك وضهرك وكعب رجلك يوجعوك، وتقولي له مكركب الغرفة ليه (..) سيبي لجوزك نص الدولاب وشوية شماعات وأرفف من تحت».

كذلك تطرقت «ياسمين» إلى علاقة السيدة بشقيقها: «إنتي بتصرفي مئات الجنيهات على الغسول والكريم والحباية بردو بتظهر، وهو لو مسح وشه بفوطة المطبخ وشه بيبقى زي المراية بيلؤلؤ ويبرق».

استطردت: «أخوكي الجميل الشاب اللي بيلمع البنات تحت العمارة بيصطفوا ويقولوا شوفوا أخوها حلو وطعم وبيلمع إزاي».

المصري لايت