زواج إلهام شاهين بغير مسلم “زنا” … والأخيرة ترد





رد الداعية الأزهري عصام الروبي على تصريح الفنانة المصرية إلهام شاهين بشأن إمكانية زواجها من شخص ديانته مختلفة، بأن هذا الأمر “حرام ويرتقي إلى مصاف فعل الزنا”.

وقال الروبي، خلال حواره على أحد البرامج التليفزيونية، أن هناك ثوابت في القرآن الكريم ومن “سورة البقرة”، لافتا إلى أن ما يبيح زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للقرآن الكريم والسنّة النبوية. حسب “وسائل إعلام” مصرية.

وأجابت الفنانة خلال ندوة عن سؤال بشأن تصريحها الخاص بإمكانية الزواج من شخص ديانته مختلفة قائلة:” لو حبيت رجل من غير ديني هتجوزه مدني”.

وأشارت إلى مسألة التصالح بين الأديان، وأنه لا يوجد تفرقة، وأن الدين يعني الأخلاق، وهذا رأيها الخاص، وأنّها تعلم أن البعض سيرفض رأيها.

صحيفة المرصد