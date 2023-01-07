تعليقات بالآلاف على (سؤالين) في امتحان هندسي بجامعة سودانية حول تسديدة لاشرف حكيمي





تفاعل رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر بصورة متداولة بكثافة لامتحان بكلية الهندسة بجامعة كرري حيث طلب الاستاذ واضع الامتحان من طلابه

تحديد سرعة الكرة التي أطلقها اللاعب المغربي أشرف حكيمي في مباراة المغرب وكرواتيا بكاس العالم وأرتدت من العارضة كما طلب منهم حساب سرعة وزمن اصطدام كرة حكيمي بعارضة المنتخب الكرواتي.

وتفاعل رواد التواصل مع السؤالين وحاولوا الاجابة عليهما رغم ان كثير منهم لا علاقة له بالهندسة بينما ذكر البعض ان السؤالين يكشفان مدى اهتمام وشغف الاستاذ بكاس العالم وتشجيعه للفريق المغربي واختياره تسديدة حكيمي دون التسديدات الاخرى ..

وذكر البعض بانها اسئلة عادية ترد بشكل طبيعي في امتحانات الهندسة.

صحيفة الصيحة