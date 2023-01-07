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بالفيديو.. لاعب كرة قدم يؤكد معرفته المسبقة بالخروج في برنامج رامز وبوجود مقلب
أكد لاعب الشباب فهد المولد، أنه كان يعلم بالظهور تلفزيونيًا في برنامج رامز جلال وأن هناك مقلب، لكن أين يكون المقلب لا أعرف.
وأضاف فهد المولد، في تصريحات مُتلفزة:« أثناء المقلب لم أرى رامز جلال، ولكني بالتأكيد كنت على علم بأن هناك مقلب».
وأتم تصريحاته قائلاً:«لم يتحدث معي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بشأن مقلب برنامج رامز جلال».
#مع_عزيز | فهد المولد:
كنت أعرف أنني سأخرج مع برنامج رامز و أن هناك مقلب، لكن أين يكون المقلب لا أعرف.#SSC pic.twitter.com/DiC6lC4NFM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
صحيفة المرصد