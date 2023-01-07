السعودية تكشف عن آلية استعادة الأموال بعد دفع قيمة الباقة عند التقديم على الحج .. و 3 حالات يسترد فيها المبلغ كاملاً





كشفت وزارة الحج والعمرة، أمس الجمعة، آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج لحجاج الداخل، ودفع قيمة الباقة، قبل أو بعد صدور التصريح.

وأوضحت الوزارة أن آلية ما قبل صدور تصريح أداء الحج هي :

– من إطلاق الحج حتى تاريخ 14 /10/ 1444هـ، سيتم إعادة المبلغ المدفوع بالكامل

– في حال رفض إصدار التصريح سيتم حسم أجور خدمات إلكترونية.

وآلية ما بعد صدور تصريح أداء الحج هي:

– من 15 /10/ 1444هـ وحتى نهاية شهر ذي القعدة سيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية و10% من قيمة العقد.

– من 1 /12/ 1444هـ لا تسترد أي مبالغ مدفوعة.

وأضافت الوزارة أنه يستثنى من ذلك ويتم إعادة كامل المبلغ لمن لم يتمكن من أداء الحج في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو القضايا الجنائية، أو حوادث المرور التي نجم عنها تنويم مع إثبات ما يؤكد ذلك، والإصابة بفيروس كورونا بعد 14 /10/ 1444هـ ولا بد من إلغاء تصريح الحج من منصة أبشر؛ ومن ثم إلغاء الحجز عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، وفي حال وجود تحديثات للشروط التنظيمية أو الصحية الحالية التي قد تتعارض مع الحجز.

صحيفة المرصد