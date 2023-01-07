توقعات بانضمام جبريل ومناوي للعملية السياسية





علمت (المصادر) ، أن هناك مشاورات جرت لالحاق بعض الرافضين للاتفاق السياسي، من الكتلة الديمقراطية، وأكدت أن بعض قيادات الكتلة أبدت استعدادها للدخول في العملية السياسية، وأشارت ذات المصادر إلى لقاءات جرت بين المجلس المركزي للحرية والتغيير وبعض مكونات الكتلة الديمقراطية أبرزها حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

في السياق أكد عضو الهيئة الاعلامية للتجمع الاتحادي، أحمد محمد خير أن الحزب يمضي في العملية السياسية بخطى ثابتة وحثيثة نحو تحقيق غايات الثوار في الدولة المدنية الديمقراطية، وقال في تصريح صحفي لـ(الحراك)، على هامش احتفالات التجمع الإتحادي بالعيد الـ(سابع و الستين) للاستقلال، إن القضايا الخمسة التي تم تأجيلها بدأ انعقاد الورش الخاصة بها بحيث تصبح أكثر تداولاً وموضوعية تحقق متطلبات ثورة ديسمبر.

كما أكد عضو الهيئة الاعلامية جدية الحرية والتغيير والتجمع الاتحادي في خلق عملية سياسية تحقق آمال ومطالب ثورة ديسمبر كاملة دون تنازل، موضحاً أن الذي يجري ليس تفاوضاً وإنما شروط واشتراط وضعته قوى الثورة أمام قادة الانقلاب، إما أن يؤخذ كاملاً أو يترك، وليس هنالك اي تفاوض حول متطلبات الثورة، مشيراً في ذات الصدد إلى أن هنالك محاولات دائمة للتواصل مع قادة الحركات المسلحة باعتبار أن سلام جوبا انجاز لا يمكن تجاوزه رغم ما صاحبه من أخطاء يجب أن تخضع للمراجعة والتعديل، مضيفاً: لكن حركات مثل العدل والمساواة وجيش تحرير السودان لا يمكن تجاوزهم في أي عملية تغيير قادمة خصوصاً فيما يتعلق بملف دارفور، وأكد ان هنالك تواصلاً بينهم.

صحيفة الحراك السياسي