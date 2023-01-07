الأرصاد: إرتفاع في درجات الحرارة الصغرى في أواسط وجنوب البلاد





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الانذار المبكر- أن تحافظ درجات الحرارة العظمى على قيمها في معظم أنحاءالبلاد ، أما درجات الحرارة الصغرى فمن المتوقع أن تبدأ في الارتفاع في أواسط وجنوب البلاد بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد. وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم هي 35.0 ° م في مدينة أبو نعامة وأدنى درجة حرارة متوقعة هي 0.9°م في مدينة الفاشر. وأشارت الهيئة لنشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء من أواسط وغرب البلاد. وأبانت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر. أهم معالم الطقس لليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاءالبلاد ومنخفض جوي حركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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