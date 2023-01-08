بالفيديو.. ظهور مثير لـ”شابة” بدون حجاب أمام الكعبة يفجر غضبا!





أثار مقطع فيديو متداول لـ”شابة” متبرجة بدون حجاب أمام الكعبة في مكة المكرمة غضبا شاسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقوبل الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على موقع “تيك توك”، بموجة من الانتقادات اللاذعة، حيث تساءل نشطاء عن كيفية سماح السلطات السعودية بمثل هذا الأمر.

ليتضح لاحقا أن الشخص الذي ظهر في الفيديو شاب وليس فتاة، لكن ملامحه الأنثوية وشعره الطويل، إضافة إلى استخدامه مؤثرات بصرية، زادت من شبهة كونه فتاة.

ويبدو أن الشاب تعمد الظهور بتلك الطريقة للفت انتباه الجمهور والحصول على أكبر عدد من المتابعين على “تيك توك”.

المصدر: RT