سائقو ترحال يسيّرون موكباً احتجاجاً على زيادة نسبة التحصيل من الرحلات





سيرت مجموعة كبيرة من سائقي شركة ترحال وعدد من شركات النقل الأخرى أمس موكباً الى رئاسة شركة (ترحال) بالخرطوم، احتجاجاً على زيادة النسبة المتحصلة من الرحلات والتي وصلت إلى 25%، بالإضافة إلى سوء المعاملة مع الرحالين من خلال الغرامات الباهظة وعدم توفر تطبيقات سداد مثل (بنكك)، وقال ممثل الرحالين عبد الله الغزالي في تصريحات صحفية أن معظم العاملين في شركة ترحال والشركات الأخري هم من الموظفين والطلاب موضحا أن سبب الوقفة الاحتجاجية، رفع قيمة النسبة المستقطعة من الرحلة بدأت من 5% وارتفعت الى 10% وتواصل الارتفاع حتى وصلت اليوم الى 25% وهي زيادة كبيرة ومرهقة على الرحالين مع تكاليف الصيانة والبنزين، مضيفا أن الشركات تتعامل مع الرحالين بصورة عنجهية ومتعالية، ولا تضع أي اعتبار للسائق ولا تتم مشاوراته في أي قرار من قرارات الشركة، بل يتم وضع القانون وعليك تطبيقه بكل سلبياتة واضاف أن هناك غرامات مجحفة جداً على السائقين بالإضافة إلى الصعوبة التي تواجه الرحالين فى سداد الاشتراك والتي تفرض عليهم أن يأتوا الى مكاتب الشركة في بري، وهذا فيه مشقة كبيرة. واضاف إذا لم تستجيب الشركة لدينا خطوات تصعيدية اخرى الاسبوع المقبل، وأمهال الشركة للجلوس معهم حتى يوم الثلاثاء القادم وإذا لم تجلس إدارة الشركة معهم سيتم تسيير موكب الى وزارة العمل لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الشركة التي تمارس الظلم والاجحاف ضد السائقين.

صحيفة الجريدة