الخرطوم تبدأ الإعداد للمشاركة فى معرض الخرطوم الدولي الدورة (40)





بدأت ولاية الخرطوم الإعداد للمشاركة في الدورة رقم (40) لمعرض الخرطوم الدولي من خلال الاجتماع الذي دعا له المشرف العام لمعرض الولاية الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد بحضور المدير العام لوزارة المالية نوال بشير وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين لكل وحدات الولاية.

وقال رابح إن مشاركة ولاية الخرطوم يجب أن تكون متميزة، مطالباً بإشراك كل فعاليات الولاية الإنتاجية والإبداعية باعتبار أن ولاية الخرطوم هي سودان مصغر يحظى بتنوع في مكونات المجتمع وتنوع في التراث والثقافة، إلى جانب أن الخرطوم تستضيف أغلب النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي وبها حجم إنتاج مقدر في الزراعة والثروة الحيوانية، مضيفاً إن هذه الميزة تعطي الولاية فرصة كبيرة للظهور بصورة مشرفة تجد الإقبال من الجمهور الداخلي والمشاركين من خارج البلاد.

ووجه الاجتماع كل وحدات الولاية برفع المقترحات المتعلقة بمشاركتها في المعرض.

وكالة سونا