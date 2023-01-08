شاهد بالفيديو.. صينيون يعبرون عن إعجابهم بأغاني الربابة السودانية ويتفاعلون معها بالرقص بعد أن تعلموها من شاب سوداني زارهم في “بكين”





وثق شاب سوداني لرحلته بالعاصمة الصينية بكين والتي زارها لعمل تجاري, وذلك على حسابه الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حرص التاجر قصي الطيب على تعليم أصدقائه ومرافقيه الصينيين طريقة الرقص على أغنيات الربابة السودانية.

الشاب السوداني قام بتشغيل إحدى أغنيات الربابة عبر هاتفه أثناء رحلته داخل السيارة في أحد شوارع الصين رفقة إثنين من الصينيين.

وقد وضح من خلال الفيديو الذي قام قصي بنشره تفاعل الثنائي الصيني مع أغنيات الربابة والرقص برفع اليد بعد أن خاطبهم صديقهم السوداني قائلاً “أبشر” ليرددوا خلفه بالعامية السودانية “ابشر”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين