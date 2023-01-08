شاهد بالفيديو.. الشاعرة نضال الحاج تتخرج من كلية الطب على أنغام نشيد العلم السوداني الذي اختارته بدلاً من الأغاني ومتابعون يشيدون بها (ترفع لك القبعات يا دكتورة)





خطفت الدكتورة والشاعرة والإعلامية المعروفة نضال حسن الحاج الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد اللفتة البارعة التي قدمتها في ليلة تخرجها من كلية الطب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اختارت دكتورة نضال نشيد العلم السوداني كأغنية تم زفها بها في ليلة تخرجها وسط فرحة زملائها ورواد مواقع التواصل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كال المدح في حق الشاعرة المعروفة بسبب لفتتها البارعة, وجاءت كل التعليقات دون استثناء ما بين مباركة لها التخرج وما بين مشيدة بلفتتها الجميلة وكان التعليق الأكثر تكراراً: (ترفع لك القبعات يا دكتورة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين