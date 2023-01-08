شاهد بالفيديو.. سجلت كأغرب نقطة حدثت في التاريخ.. فنانة سودانية تحصل على أموال النقطة من المعجبين عبر تطبيق “بنكك” مباشرة أثناء تقديم وصلتها الغنائية ومتابعون: (نحنا وصلنا مرحلة بعيدة)





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حمل بداخله واقعة غريبة وطريفة في نفس الوقت بطلتها مطربة سودانية كان تغني في إحدى الحفلات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن غرابة اللقطة سببها إقدام المعجبين بأغنيات الفنانة من الذين حضروا الحفل الذي أحيته على منح المطربة أموال النقطة بطريقة غريبة.

حيث قام عدد من الرجال بفتح تطبيق “بنكك” في جوالاتهم المحمولة ومنحوها للفنانة التي كانت تغني لتقوم بتسجيل رقم حسابها ومن ثم تحويل أموال النقطة لها عبر تطبيق التحويلات المالية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سار عدد من الرجال الحاضرين على ضرب صديقهم الأول الذي قام بالمبادرة, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من الحادثة الطريفة وكتب أحدهم في تعليقه (نحنا وصلنا مرحلة بعيدة شديد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين