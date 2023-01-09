تجار يحتجون على “بيع شارع” في كسلا





نفذ أصحاب محال تجارية بالسوق الشعبي في مدينة كسلا، الأحد، وقفة اعتراضاً على بيع شارع يقع أمام متاجرهم.

وطالب ممثل التجار المتضررين محمد سليمان سعيد، حكومة ولاية كسلا بإنصافهم في أعقاب تخصيص أجزاء من أحد الشوارع الفرعية لمواطنين بغية استغلاله كمتاجر، ما تسبّب في إغلاق محالهم الواقعة قبالة مقر الدفاع الشعبي.

ونوه سعيد، إلى ما أسماه وجود تلاعب في تخصيص قطع أراضٍ من الرقم 269 إلى 294 بعد تقديم طعن بشأنها في دائرة الطعون الإدارية، وأكد عدم تخليهم عن قضيتهم ورفعها لأعلى الجهات القانونية وتصعيدها للحكومة المركزية إذا استدعى الأمر من أجل انصافهم، ودعا حكومة كسلا إلى التوقف عن بيع الشوارع.

وقال سعيد إنهم قاموا بشراء الأراضي قبل أكثر من (12) عاماً بمبالغ كبيرة، باعتبارها تقع على شارع رئيسي.

من جهته، تبرأ مدير إدارة الطرق الجسور بكسلا معتز أبو القاسم النور حسن، من كل القرارات المتعلقة بتخطيط الشوارع، خاصة الواقعة في حرم مقر الدفاع الشعبي. وكشف عن تجاوزات وصلت حد التزوير في القرارات الخاصة بلجنة التخطيط التي لم يمر عبرها الأمر.

كسلا- انتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة