شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يطلب من فتاة أقام معها علاقة عاطفية أن تمنحه “اللبانة” من فمها ليقوم بمضغها ويمنحها هو “لبانته” وبعدها حدث للفتاة ما لم يكن في الحسبان





حكت الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر قصة حقيقية نقلتها لها صاحبة القصة وطالبتها بنشرها لمتابعيها عبر صفحتها المتابعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قالت مدام كوثر أن الفتاة كانت على علاقة عاطفية غير جادة مع أحد الشباب.

وفي يوم طلب منها الشاب أن تمنحه اللبانة التي كانت في فمها وأن يمنحها هو اللبانة التي كانت في فمه, وبالفعل تبادلوا “اللبان”.

وأكدت الناشطة في حديثها أن الفتاة ومجرد مضغها للبانة تحولت إلى شخصية أخرى حيث أصبحت تحب الشاب لدرجة الجنون بعد أن كانت تشمئز منه.

وعندما تطور الأمر ذهبت الفتاة لأحد شيوخ الرقية الشرعية والذي أكد لها أنها مصابة بالسحر نتيجة مضغها للبانة الشاب, وبحمد الله تعالجت الفتاة بعد فترة من العلاج عبر الرقية الشرعية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين