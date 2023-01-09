آل الشيخ يطرح تذكرة بسعر مليون ريال لمباراة باريس سان جيرمان تعرف علي مميزات التزكرة





أعلن رئيس هيئة الترفيه، آل الشيخ، عن إطلاق مزاد عالمي على تذكرة وحيدة “فوق الخيال” تبدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض التي تجمع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جرمان والحصول على مزايا فريدة من نوعها، وخصص جزء لصالح منصة إحسان.

وأوضح تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المزاد لن يبدأ بأقل من مليون ريال على التذكرة الفريدة “فوق الخيال”.

وتابع: تمنح التذكرة فرصة فريدة لحاملها وحضور وتناول وجبة الغداء أو العشاء مع الفريقين، إضافة إلى مميزات أخرى مثل حضور التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي اللقاء.

وأردف مستشار هيئة الترفيه، أنه سيدخل المزاد على التذكرة الفريدة “فوق الخيال” بـ 2 مليون ريال.

صحيفة المرصد