شاهد بالفيديو.. وتتواصل الظاهرة الجديدة.. شباب يصعدون المسرح ويمنحون الفنانة ناهد إرسالية أموال النقطة عبر تطبيق “بنكك” وساخرون: (القونات بحبن يقلدن بعضهن)





بعد ساعات من ظهور فنانة سودانية تغني في إحدى الحفلات وتحصل على أموال النقطة عبر تطبيق “بنكك” ظهرت فنانة جديدة قامت بنفس التقليعة التي بدأتها زميلتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث أظهر الفنانة المعروفة ناهد إرسالية وهي تغني في أحد المسارح.

الفنانة تفاجأت بصعود شباب للمسرح الذي كان تغني فيه وطالبوها بكتابة رقم حسابها على هاتفهم أثناء تقديمها وصلتها الغنائية ليقوموا بتحويل أموال النقطة التي من المفترض دفعها لها كاش إلى معاملة مصرفية عبر التطبيق الشهير “بنكك”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعلقين على المقطع سخروا من استمرار الظاهرة وذلك من خلال تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين, حيث كتبت إحدى المعلقات (القونات بحبن يقلدن بعضهن).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين