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شاهد بالصور.. رغم عدم مشاركتها بالغناء.. الفنانة هدى عربي تتألق في تكريم القنصل المصري بالسودان

2023/01/10
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شكلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي حضوراً أنيقاً في حفل وداع القنصل المصري السابق احمد عدلي والذي أقيم بمنزل بمنزل رجل الاعمال السوداني وجدي مرغني.

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ونشرت سلطانة الطرب صور من الاحتفال بوداع القنصل السابق عدلي واستقبال القنصل الجديد تامر منير وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت عربي رفقة الأساتذة الصحفيين ضياء الدين بلال ومحمد عبد القادر اللذان شكلا حضوراً أيضاً.

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الفنانة الشهيرة ظهرت في كامل أناقتها رغم عدم مشاركتها في الاحتفالية بالغناء وقالت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (دعوة على الصعيد الشخصي كسرت لي روتين الحفلات والشغل فشكراً).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/01/10