شاهد بالصور.. رغم عدم مشاركتها بالغناء.. الفنانة هدى عربي تتألق في تكريم القنصل المصري بالسودان





شكلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي حضوراً أنيقاً في حفل وداع القنصل المصري السابق احمد عدلي والذي أقيم بمنزل بمنزل رجل الاعمال السوداني وجدي مرغني.

ونشرت سلطانة الطرب صور من الاحتفال بوداع القنصل السابق عدلي واستقبال القنصل الجديد تامر منير وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت عربي رفقة الأساتذة الصحفيين ضياء الدين بلال ومحمد عبد القادر اللذان شكلا حضوراً أيضاً.

الفنانة الشهيرة ظهرت في كامل أناقتها رغم عدم مشاركتها في الاحتفالية بالغناء وقالت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (دعوة على الصعيد الشخصي كسرت لي روتين الحفلات والشغل فشكراً).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين