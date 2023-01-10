بعد أن أصيب المتابعون بالفضول.. الكشف عن اسم الجامعة السودانية التي تخرجت منها الطبيبة والشاعرة نضال الحاج..هل هي جامعة شهيرة؟





منذ إعلان تخرج الشاعرة والإعلامية السودانية المتميزة نضال حسن الحاج من كلية الطب وظهورها بزي التخرج الجامعي في صور ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي السودانية كان السؤال الأكثر تدولاً (من أي جامعة تخرجت نضال).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أصيب عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالفضول بسبب رغبتهم الكبيرة في التعرف على اسم الجامعة.

السؤال تكرر كثيراً داخل كل الأخبار والفيديوهات التي تتحدث عن تخرج الإعلامية والشاعرة المعروفة من كلية الطب بمرتبة الشرف.

محررة موقع النيلين تابعت تعليقات وتدوينات المقربين من نضال الحاج والذين أكدوا أن الشاعرة المميزة لم تتخرج من جامعة كبيرة إنما تخرجت من كلية نبتة والتي تعد من الكليات الصاعدة والمعروفة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين