شاهد بالفيديو.. بعد أن أقام معها علاقة عاطفية استمرت لسنوات طويلة.. فتاة سودانية مقيمة في مصر تقوم بقطع “عضو” حبيبها الذي تركها وتزوج غيرها





أقدمت فتاة سودانية على ارتكاب جريمة بشعة في حق شاب ارتبطت به عاطفيا لمدة 11 سنة وذلك في العاصمة المصرية القاهرة التي يقيمان فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نقلت الناشطة مدام كوثر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك تفاصيل الحادثة التي شهدها حي بأحياء القاهرة.

وقالت الناشطة المعروفة في بث مباشر لها عبر فيسبوك أن الشاب والفتاة جمعتهم علاقة عاطفية طويلة ليقوم الشاب فجأة بالسفر للزواج ليكمل مراسم زواجه دون علمها بعد أن رفض إخبارها.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين إحدى صديقات الفتاة عرفت بزواج الشاب وقامت بإخبارها مما جعلها تشتاط غضباً.

وبعد فترة عاد العريس إلى القاهرة وقام بمقابلتها وهو لا يعلم بأن خبر زواجه قد وصلها, لتقوم على الفور بقطع عضوه الذكري في حادثة بشعة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين