شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تظهر خلال حفل في جوبا بملابس مثيرة للجدل وتصرخ: (ودوني النيابة وصدقوا لي الضمانات)





أثارت فنانة سودانية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها وهي تغني في حفل أحيته خارج البلاد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نقلت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المقطع وأكدت أن المقطع من حفل أحيته المطربة السودانية التي لم يتم الكشف عن اسمها بعاصمة جنوب السودان جوبا.

المطربة أثارت الجدل بسبب ثوبها الذي ظهرت به وبسبب طريقة تصميمه وتطريزه, كما أثارت الفنانة مزيداً من الجدل بترديدها أغنية قالت فيها (ودوني النيابة وصدقوا لي الضمانات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين