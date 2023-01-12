شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة (الكلجات ضايقونا في الرجال البسيطين ديل والمفروض نستورد رجال من الخارج عشان يكفونا)





أثارت فتاة سودانية عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة غير مسبوقة عرضتها لانتقادات واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تحدثت الفتاة في حديثها المثير للجدل عن ظهور نوع جديد بالرجال يطلق عليهم في المجتمع بــ(الكلجات).

وقالت في حديثها أن هذا النوع الجديد من الرجال أصبح يضايقنا نحن كنساء في الرجال البسيطين مقارنة بالنساء.

واقترحت الفتاة الجريئة في حديثها أن يتم استيراد رجال من الخارج حتى يكفوا العدد الكبير من النساء اللاتي لم يتزوجن حتى الآن.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين وفي أول ردة فعل على حديثها ظهر شاعر شاب وقام بشن هجوم حاد على الفتاة بسبب حديثها المثير للجدل وذلك بقصيدة قوية انتقدها فيها بطريقة نال اعجاب المتابعين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين