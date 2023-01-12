شاهد بالفيديو.. فتاة عشرينية تغازل رجل ستيني مقيم في أوروبا ليتزوجها (انت حق منو؟) وزوجته تكتشفها وترد عليها: (دا حق دار العجزة والمسنين يا حبيبتي ولو عاوزاهو الا تجي بالسمبك)





كشفت سيدة سودانية مقيمة في أوروبا عن اكتشافها لمراسلة تمت بين زوجها الستيني وبين إحدى الفتيات المقيمات بالسودان والتي في عمر العشرينات.

وقالت السيدة في مقطع فيديو قامت بنشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة قامت بمغازلة زوجها الذي هو الستين من عمره.

وكشفت السيدة بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين نوع المغازلة التي جاءت كرسالة (انت حق منو؟) لترد عليها (دا حق دار العجزة والمسنين حبيبتي).

كما نصحتها بالارتباط بمن هم في عمرها وأكدت لها إذا كنتي تفكري في أن زوجي سيرسل لك حتى تأتي لأوروبا فالأفضل أن تأتي عبر السمبك.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين