عالمية

صفر درجة مئوية.. الأرصاد السعودية تحدد المنطقتين الأقل والأعلى حرارة بالمملكة

2023/01/13
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كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية عن المدينة التي تم تسجيل فيها أدنى درجة حرارة في المملكة ووصلت إلى صفر مئوية، وهي مدينة طريف، بينما سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد أن طريف جاءت في أدنى القائمة بـ«صفر» درجة مئوية في درجات الحرارة الصغرى، تليها تبوك وحائل والقريات 2 درجة مئوية، وكل من عرعر وسكاكا ورفحاء 3 درجات مئوية، ثم حفر الباطن 4 درجات مئوية وبريدة 5 درجات.

بينما سجلت عرعر وبريدة وحائل والباحة والدوادمي وطريف والطائف والقنفذة وحفر الباطن وبيشة ورفحاء أعلى رطوبة 100% و95%.

البيان

2023/01/13