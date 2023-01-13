انتشر حديثاً في السعودية ويرتبط بالجريمة.. ماذا تعرف عن مخدر الشبو؟





أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن مخدر الشبو انتشر حديثاً في المملكة، ويعد شديد الخطورة سريع الإدمان، فيما تثبت الدراسات ارتباط تعاطيه بالسلوك الإجرامي العنيف.

وشددت اللجنة على أن مادة مخدر الشبو ذات تأثير قوي على خلايا الدماغ، إذ تتسبب بزيادة مفاجئة في مستويات الدوبامين، ما يغير طريقة تفكير المتعاطي، ليصبح بحالة توجس وقلق، إضافة إلى شعوره بهلاوس سمعية وبصرية.

تحذيرات رسمية من مخاطر “الميثامفيتامين”

وفي السياق ذاته، حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في حديثها لـ”أخبار 24″ من أن المواد المخدرة كافة ذات تأثير على العقل، إذ تجعل متعاطيها لا يستطيع إصدار الأحكام، وتؤثر على الموصلات العصبية، غير أن متعاطي الشبو تحديداً يصبح منفصلاً عن الواقع مما يجعله أمراً شديد الخطورة.

الشبو.. آثار خطيرة وحوادث عنيفة

ولفتت اللجنة إلى أن عدداً من متعاطي الشبو أقدموا على أفعال عدوانية تجاه آخرين، ظناً منهم أن أولئك يضمرون لهم الشر وسوء النية، قائلة: إننا أصبحنا نشاهد آثاره الخطيرة من خلال بعض الحوادث العنيفة والوحشية التي نفذها متعاطوه في مجتمعنا .

التكاتف والوقوف بجدية

وشددت على ضرورة تكاتف المجتمع في سبيل رفع مستوى التوعية بخطورة مادة الشبو التي انتشرت حديثاً في المملكة، بجانب الحرص على خفض العوامل التي تقود الأفراد لتعاطيها مثل ضعف التواصل بين أفراد الأسرة.

كما أهابت بأهمية الوقوف بجدية تجاه حالات تعاطي مادة الشبو التي قد تظهر بين أحد أفراد الأسرة، مشددة على أهمية إيجاد الحلول العلاجية لها باستشارة المختصين.

تدني مستوى وعي الشباب بمخاطر الشبو!

وحذرت الأمانة من تدني مستوى الوعي لدى فئة الشباب بمدى خطورة مادة الشبو، مما جعل البعض يقدم بجرأة على تجربتها، رغم خطورتها، وسرعة إدمانها، بجانب تدميرها لجسم الإنسان.

التغيرات السلوكية.. دلائل تعاطي الشبو

وتقول اللجنة: إنّ دلائل تعاطي مخدر الشبو تتمثل في تغيرات سلوكية مثل التيقظ، وقلة النوم، بجانب التغير المفاجئ في المزاج، وضعف إدراك الأحداث، إضافة إلى الاندفاعية، وتغيّر طريقة الحديث، والحركة، لافتة إلى أن من ضمن تلك الدلائل توافر بعض الأدوات بحوزة المتعاطي التي تستخدم لتدخين الشبو.

جنون العظمة واضطرابات المزاج.. مشكلات المدى القصير

إلى ذلك، أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الأضرار الصحية لتعاطي مخدر الشبو على المدى القصير تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب وعدم انتظامها، بجانب فقدان الشهية، واضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة، واضطرابات المزاج.

وبالرغم من التأثيرات الواضحة، إلا أنه ما زالت هناك مخاطر طويلة المدى حسب ما ذهبت إليه اللجنة ذاتها، وتتمثل في الضرر الدائم للقلب، والرئة، والكبد، والكلى، بجانب الدماغ، إضافة إلى القلق والاضطرابات النفسية، وإصابات الجفاف الجلدي والحكة، علاوة على هشاشة العظام المبكرة وتشوهات الأسنان الحادة.

اخبار 24