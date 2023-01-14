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بالفيديو.. في حفلها بالكويت.. شاهد : ردة فعل الجمهور بعد سؤال شيرين :”بتحبو حسام ؟”
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، من حفلها الغنائي الذي أحيته أمس الخميس بدولة الكويت.
ووجهت شيرين، سؤالا للجمهور الكويتي جاء فيه: “عايزة أقولكم.. بتحبوا حسام ولا إيه؟ “، لتفاجأ شيرين برد الجمهور:”لأ ما نحبه”، “لأ”، “مش بنحبه”.
ويعد هذا الحفل الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها لطليقها السابق الفنان حسام حبيب.
شيرين: بتحبو حسام ولا ايه؟
الجمهور الكويتي: لااااااااا 😂😂😂 pic.twitter.com/yUeJziuHg8
— عِزْ. (@Ezz_KW) January 12, 2023
صحيفة المرصد