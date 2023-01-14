



مجمع الفقه يستعين بـ”أطباء نفسيين”

الخرطوم- الصيحة

اعلن مجمع الفقه الإسلامي، أنه سيستعين بالأطباء والمعالجين النفسيين كأعضاء في لجنة الأحوال الشخصية التي تنظر في حالات الطلاق في المجتمع السوداني.

وأكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي البروفيسور عادل حسن حمزة لدى لقائه بمكتبه بالمجمع مؤخراً، استشاري الطب النفسي د. أنس بن عوف عباس، أهمية معرفة الحالة النفسية للزوج قبل الحكم على وقوع الطلاق بين الزوجين من عدمه.

من جانبه، أمن د. أنس بن عوف، على أهمية الطبيب النفسي في معرفة الأمراض النفسية وأثرها على الحالة الذهنية للناس، مشيرا إلى أن كثيراً من حالات الاكتئاب المصحوبة بالضيق وانعدام الأمل يكون صاحبها أشبه بمن رفع عنه القلم في تصرفاته.

يذكر أن د. أنس أهدى عدداً من مؤلفاته لمكتبة المجمع، وعلى رأسها كتاب الاحكام الفقهية للأمراض النفسية، والذي وافق المجمع على تبني طبعة سودانية له.

صحيفة الصيحة