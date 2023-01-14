بالصورة.. كانييه ويست تزوج “سرا” بعد شهرين من طلاقة من كيم كارداشيان





كشف موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير أن مغني الراب الأمريكي، كانييه ويست الملقب بـ “يي” تزوج سرا من المهندسة “بيانكا سينسوري” بعد شهرين من إتمام طلاقه من زوجته السابقة كيم كارداشيان.

وأكد الموقع، أن كانييه (45 عاما) وبيانكا أقاما حفل زفاف سريا، حيث شوهدا وهما يضعان خاتمين متشابهين.

وظهر كانييه بالخاتم مطلع الأسبوع الماضي في إحدى المناسبات، فقالت مصادر مقربة منه، إنه دليل على ارتباطه ببيانكا.

وحسب الموقع، فإن الثنائي لم يسجلا زواجهما بشكل رسمي حتى الآن.

ولم يتبين تاريخ بداية علاقة كانييه وبيانكا، إلا أن الأخيرة انضمت للعمل في شركة “ييزي” التي يمتلكها كانييه في نوفمبر 2020.

وشوهد كانييه وبيانكا معا يوم الإثنين الماضي، وهما يتناولان الطعام في أحد مطاعم فندق “والدورف أستوريا” في بيفرلي هيلز

طلاقه من كيم

انتهت إجراءات طلاق كيم وكانييه في مارس 2022، بعد أن كانت نجمة تلفزيون الواقع قد تقدمت بطلب طلاق رسمي في فبراير 2021.

يذكر أن الثنائي تزوجا عام 2014 في حفل فخم في فلورنسا بعد 3 سنوات من المواعدة، واستمر زواجهما 7 سنوات، وأنجبا معا 4 أطفال.

إرم نيوز