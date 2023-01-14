أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة ابنه





يخطط الفنان السوري جورج وسوف لاعتزل الغناء بسبب وفاة ابنه “وديع”، الأسبوع الماضي، بحسب ما كشفته الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى.

المقربون من “جورج وسوف” يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن الصحفية قولها، إن “الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه”.

وأضافت عيسى: “لن يحتمل سماع لقب أبو وديع أثناء الغناء على المسرح”. موضحة أن “المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء”، وفق قولها.

وتوفي “وديع” نجل جورج وسوف، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” في لبنان.

وكان “وديع” في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة عقب إجرائه عملية جراحية.

إرم نيوز