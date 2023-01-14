شاهد بالفيديو.. بعد أن هرب من سائق حافلة متهور.. رجل مرور سوداني ينجو من موت محقق أثناء تنظيمه لحركة المرور بالخرطوم





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد نشره من قبل رواد تلك المواقع الاسفيرية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شرطي مرور سوداني وهو يمارس عمله في تنظيم حركة المرور بإحدى التقاطعات بالعاصمة الخرطوم.

الشرطي نجح في انقاذ نفسه من الموت المحقق وذلك بعد هروبه من سائق حافلة ركاب متهور ظهر وهو يعدي التقاطع بسرعة بالغة.

وعلى الرغم من تأكيدات المتابعين في تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين أن المقطع قديم إلا أن تداوله بهذا الشكل جعله من أكثر المقاطع مشاهدة خلال الأيام الماضية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين