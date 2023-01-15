عاجل: المحكمة تصدر عقوبات رادعة في مواجهة وداد بابكر





عاجل: مصادرة عقارات ومزارع وقطع أراضي ومشغولات ذهبية من زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر

الخرطوم: محمد موسى

قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد اليوم الأحد مصادرة أراضي زراعية وسكنية وعقارات ومشغولات ذهبية من زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر.

وادانت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، وداد بمخالفة نص المادتين (7أ/6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1986م تعديل 1996م.

وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها (100) مليون جنيه لصالح حكومة السودان تحصل وفقا لنص المادة197 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وأمرت المحكمة في قرارها بمصادرة قطعتي أرض بالأرقام (53/787) بمربع (11) كافوري والقطع ( 130/131/132/133/134/140/141) الواقعة بحي النيل الازرق بالخرطوم ، كما قررت المحكمة أيضا مصادرة قطعتي أرض بالأرقام (404/406) بالجريف غرب من زوجة الرئيس المعزول (وداد) بجانب مصادرة مزرعتين بالأرقام 677/38و671/38)بمشروع السليت الزراعي والكدرو من المدانة وداد فضلاً عن مصادرة القطعة بالرقم (477) من المدانة أيضاً وذلك لعدم تقديمها مصدر الأموال التي تلمكت بموجبها لتلك الأراضي والعقارات .

كما قررت المحكمة كذلك مصادرة مشغولات ذهبية وأحجار كريمة من المدانة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، وذلك لعدم تقديمها للمحكمة مصادر امتلاكها لها.

وادانت المحكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، بمواصلة صرفها لمعاش زوجها الأسبق الشهيد إبراهيم شمس الدين، من القوات المسلحة لأكثر من (16) عاماً وتملكها به قطع أراضي بالرغم من سقوطه عنها فور إتمام مراسم زواجها من للرئيس المعزول عمر البشير في العام 2004م وذلك وفقاً لقانون المعاشات بالقوات المسلحة الذي يسقط المعاش عن زوجة الشهيد بمجرد من زوجها بشخص آخر وعن أبنائه فور عقد قرانها.

صحيفة الصيحة