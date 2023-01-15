ما هو جمع كلمة حسام؟.. سؤال يثير الجدل بين طلاب ومعلم يكشف الإجابة الصحيحة





أثار سؤال عن جمع كلمة حسام في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي جدلا واسعا في مصر بين الطلاب وأولياء الأمور، معتبرين أنه سؤال تعجيزي.

ومن جانبه قال عاطف عبد النبي، أحد موجهي اللغة العربية بالمنصورة، أن السؤال موجود في المنهاج التدريسي، وفي “بنك الأسئلة”. حسب “القاهرة 24”.

وأضاف أن جمع حسام هو أحسمة على وزن أفعلة، وأن كلمة الحسام تعني السيف.

وأشار إلى أن المعنى يختلف حسب سياق الجملة، وفي بعض الأحيان يكون جمعها حسام بكسر الحاء.

صحيفة المرصد