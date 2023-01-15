منوعات

بسبب اغنية “دقستي ليه يا بليدة”.. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يصرح:الجيوش في العالم تنظم احتفالات ترفيهية للجنود في الميدان

2023/01/15
1 847695
Waving the national flag, Sudanese soldiers rally in the capital Khartoum following a speech by Field Commander Brig. Mohammed Hamdan Hemaidti, on May 21, 2014, after troops from the controversial Rapid Support Forces said they seized a strategic area about 20 kilometres (12 miles) northeast of South Kordofan's state capital Kadugli. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

أصدرت القوات المسلحة توضيحًا عبر الناطق الرسمي، بخصوص مقطع فيديو جرى تداوله، يظهر إحدى المطربات وهي تغني بالزي الرسمي وسط الجنود بأغنية “دقستي ليه يا بليدة”

وقال الناطق الرسمي العميد ركن نبيل عبدالله، في بيان مقتضب: تنظم كل الجيوش في العالم احتفالات ترفيهية للجنود في الميدان منذ مئات السنين وتنفذ داخل المعسكرات والقواعد بكل انضباط، كما أن إدارات الموسيقات العسكرية بالقوات المسلحة تضم فرقًا لموسيقيين ومطربين وفنون شعبية من الجنسين شاركت وتشارك في مختلف المناسبات الوطنية والعسكرية وهذا أمر ليس بجديد ولا يستدعي التنمر غير الموضوعي، ويحمد للعديد من الفرق الفنية السودانية تنظيم قوافل فنية زارت القوات في المناطق المختلفة للتعبير عن تضامنها مع القوات خاصة في ظروف العمليات.

صحيفة السوداني

2023/01/15