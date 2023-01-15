بالفيديو.. قصة حب فيفي عبده مع رجل هندي: «كان قمر وبيقولي يا ملكة»





كشفت الفنانة فيفي عبده، كواليس أول قصة حب في حياتها، التي جمعتها برجل هندي.

وقالت فيفي عبده، خلال حلولها ضيفة على برنامج «كتاب الشهرة» المعروض عبر فضائية «الجديد» اللبنانية، ويقدمه الإعلامي علي ياسين، إنها تعرفت على هذا الشخص قبل فترة قصيرة من وفاة والدها.

أوضحت «فيفي»، أنها رأت الرجل الهندي للمرة الأولى أثناء إحيائها لأحد الحفلات رفقة المطرب الراحل فريد الأطرش في لبنان، وخلال الفعالية فوجئت بشخص جذب انتباهها لجماله، حتى تبادلا النظرات لفترة.

عن هذه اللحظات تحكي: «وش قمر.. قمر.. هو يبص لي وأنا أبص له.. هموت من جماله.. قمر»

تابعت: «اتكلمت معاه واتعلمت الإنجليزي منه، وهو اتكلم عربي من القاموس.. كان بيقولي يا ملكة».

نوهت «فيفي» بأنها سافرت مع حبيبها إلى الهند، وفور عودتها إلى مصر كان من المقرر أن تتزوج منه وتعاود السفر معه، لكنها فوجئت بوفاة والدها، وقررت البقاء حرصًا منها على رعاية إخوتها: «مقدرتش أسيب إخواتي واضطريت أقعد في مصر».

مسلسل «آخر الزمن»

جديرٌ بالذكر أن الفنانة فيفي عبده بدأت قبل أيام التحضير لمسلسلها الجديد «آخر الزمن»، المقرر أن تنافس به ضمن الموسم الرمضاني 2023، وهو من إخراج أيمن فؤاد، ويشاركها البطولة كل من الفنان أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد.

وقالت «فيفي» في فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع «إنستجرام»: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل أخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، رمضان 2023، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

المصري لايت