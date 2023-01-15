“سويتوا لها اختبار مخدرات؟!”.. اعلامية تسأل الداخلية الكويتية بشأن دخول الفنانة “شيرين عبد الوهاب” لإحياء حفلا غنائيا





وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان رسالة لوزارة الداخلية بالكويت، حول خضوع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لفحص المخدرات قبل حفلها الكبير الذي تم إحياؤه.

وكتبت “العيدان” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تغريدة تقول “السؤال لوزارة الداخلية لما دخلت الحجية شيرين سويتو لها اختبار المخدرات ولا عشان مشهورة ومصرية طوفانها ، سؤال نتمنى نسمع جوابه”.

والمعروف أن العلاقة بين “العيدان” وعبد الوهاب متوترة، وسبق للإعلامية الكويتية أن هاجمت شيرين بسبب أزمتها الأخيرة مع عائلتها وحسام حبيب.

صحيفة المرصد