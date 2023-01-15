



واصل وافدون من جنسيات مختلفة، تحدي قرار منع بيع حليب الإبل على الطرقات خاصة في عدة أماكن بمدينة الرياض.

ورصدت عدسات “أخبار 24” انتشار أحواش مؤقته غير مكلفة على طريق (الجنادرية_الثمامة) ويمكن نقلها بشكل سريع، أو تركها في حال مداهمة الجهات الرقابية.

ويضم كل حوش مجموعة من الإبل، يمارس فيها مقيمون من جنسية عربية بيع حليب الإبل على المارة والمتنزهين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تمنع بيع الحليب على الطرقات، وتقوم بحملات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة، وسبق أن قامت بإزالة كافة أحواش الإبل التي تمارس بيع حليب الإبل على الطرقات في جميع المناطق.

وتشدد الوزارة على أن‎ الحليب الملوث ينقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان ومن أهمها مرض الحمى المالطية.

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