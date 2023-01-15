



نشرت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان عبر “إنستغرام”، ما بدا وكأنه تعليق منها على زواج طليقها مغني الراب كاني ويست.

كلمات كارداشيان أثارت انتباهًا كبيرًا بين المتابعين الذين لاحظوا أن هذه رسالة موجهة لكاني ردًا على نبأ زواجه السري

ورغم انفصالهما، لا تزال علاقة كارداشيان وويست تثير الجدل والاهتمام بين العديد من رواد الإنترنت، خاصة أنه يبدو أن هناك حربًا باردة بين الطرفين، ومفاجآت نشهدها بين الحين والآخر، أحدثها زواج كاني السري.

وأكدت تقارير أن كاني ويست تزوج سرًا من المهندسة والعارضة بيانكا سينسوري بعد شهرين فقط من إتمام طلاقه من كيم، وهي مفاجأة صادمة لفتت انتباه الكثيرين، وخاصة كيم.

ولاحظ المتابعون أنه سرعان ما لجأت كيم لـ”إنستغرام” برسالة غامضة في منشور مثير، قبل حذفه، إذ قالت: “أعيش فترتي الخاصة الهادئة، ليس لدي الكثير لأقوله، فقط الكثير لأفعله”.

كما لفتت كيم انتباه المتابعين باستشهادها بمقولة “الخروف الأسود عادة ما يتحول إلى ماعز”، التي غالبًا ما تعني أن الشخص المتمرد والضال إما سيعود لرشده في نهاية المطاف أو سينتهي به الأمر على نفس شاكلة أقرانه.

وأنهت كيم منشورها بـ: “استمر فيما تفعله، لكن تذكر، الأشخاص الذين يريدون رؤيتك تفوز، سيساعدونك على الفوز، تذكر ذلك جيدًا”.

على الرغم من عدم إشارة كيم لكاني بكل صراحة ووضوح، إلا أن كلماتها أثارت انتباهًا كبيرًا بين المتابعين الذين لاحظوا أن هذه رسالة موجهة لكاني ردًا على نبأ زواجه السري.

رد فعل مثير من كيم كارداشيان على زواج كاني ويست

كانييه ويست تزوج “سرا” بعد شهرين من طلاقة من كيم كارداشيان

وفيما يتعلق بشريكة كاني الجديدة، كشف مصدر مقرب لم يكشف عن هويته، أن كيم “تكره” بيانكا، وأضاف: “بيانكا حسناء وكيم تكره الحسناوات”.

وكشف المصدر أن كاني كان على علم بمشاعر كيم تجاه بيانكا منذ البداية، إذ عملت بيانكا مع كاني لعدة سنوات.

واستنادا للمصدر، سبق وساورت كيم شكوك بأن بيانكا لديها “مخطط خاص” من خلال التقرب من كاني، ويبدو أنها تمكنت من تحقيق مسعاها.

وحتى الآن، لم يعلق كاني أو بيانكا على كلمات كيم.

أرم