فيديو من داخل الطائرة النيبالية المنكوبة يوثق لحظة اندلاع النيران ومصرع جميع الركاب





التقط أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة مقطع فيديو بكاميرا هاتفه قبل ثوان من تحطم الطائرة واندلاع النيران فيها ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 72 شخصا.

وظهر أحد الركاب مبتسماً وهو يلتقط مشاهد من داخل الطائرة وخارجها قبل أن تتحطم الطائرة وتظهر ألسنة اللهب في الثواني الأخيرة من المقطع.

مصرع جميع الركاب

إلى هذا، أكدت شركة “يتي” للطيران في نيبال مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 72، في أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.

وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري أنّ “31 (جثة) نقلت الى مستشفيات”، مضيفاً أنّه لا تزال هناك 36 جثة في الوادي الذي يبلغ عمقه 300 متر وسقطت فيه الطائرة.

جثث في موقع التحطم

وأكد الجيش ذلك جزئياً، إذ أفاد متحدث باسمه بأنّه تمّ انتشال 29 جثة وبأنّه لا تزال هناك 33 جثّة أخرى في مكان تحطّم الطائرة، التي كانت تقل 72 شخصاً.

وتحطمّت الطائرة القادمة من العاصمة النيبالية كاتماندو صباح الأحد بالقرب من المطار المحلّي في بوخارا في وسط النيبال، حيث كان من المقرّر أن تهبط.

وهذه المدينة هي بوابة للحجّاج الدينيين والزائرين من جميع أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم الجيش كريشنا براساد بانداري لوكالة فرانس برس إنّ “الطائرة سقطت في وادٍ لذلك من الصعب نقل الجثث”، مؤكدا أن “البحث والإنقاذ مستمرّان”. وأضاف “لم يتمّ العثور على ناجين بعد”.

فيديو متداول التقطه أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة بكاميرا هاتفه قبل ثوان من تحطم الطائرة واندلاع النيران فيها#العربية pic.twitter.com/EKt3QFNl0Q — العربية (@AlArabiya) January 15, 2023

العربية نت