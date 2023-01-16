بالفيديو.. «الشهرة أم الأجر والثواب».. جدل بسبب فيديو لمعتمر يحمل والدته داخل الحرم المكي





تصدر فيديو من داخل الحرم المكي، صباح اليوم، الإثنين، منصات السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما تم رصد فيه رجل يحمل والدته داخل الحرم.

وفي تفاصيل الفيديو، ظهر الرجل وهو يحاول حمل والدته للطواف بها أمام الكعبة وهو ما نجح فيه، ومن ضمن التعليقات التي جاءت على الفيديو: «الله يكتب لهم الآجر، وما الوالدين إلا بوابة توصلنا إلى رضاء الله عنا ودخول الجنة.. إن احسنا له».

ولكن في المقابل انتقد البعض ما قام به الرجل تجاه والدته، خاصة أن سلطات الحرم توفر الكثير من الكراسي لكبار السن، ومن ضمن التعليقات: «البعض راح يتضايق من كلامي لكن الحقيقة أغلبهم يدورون المشاهدات مع العلم إن السعودية موفرة كراسي مجانًا وفي كراسي كهرباء بعد».

كشف عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمات الحجاج عن عدد حجاج هذا العام 2023، إذ قال إن نسبة الحجاج من خارج السعودية ستكون المعتمدة سابقًا، وهي واحد لكل ألف من سكان الدولة

وأوضح أن الحج سيكون بطاقة استيعابية كاملة، حيث ستعود أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مضيفا أن حج هذا العام لا يشترط التحصين ضد كورونا ولا السن، مشيرا إلى أن أعداد الحجاج ستكون كما كانت في عام 2019، إضافة إلى أن تكون جودة الخدمات المقدمة لهم أفضل مما سبق.

مُعتمر يحمل والدته على ظهره ويكمل العُمره 🥺❤️ pic.twitter.com/ebrqoBEl2k — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 16, 2023

المصري اليوم